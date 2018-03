“Al Senato nessuno può mettere in discussione che l’unica forza politica che ha i numeri per eleggere un presidente è il centrodestra. Alla Camera possiamo discutere, ma non ci sono atti dovuti. Non metto preclusioni perché c’è comunque bisogno di trovare un’intesa. L’errore sta nel fare una cosa che non c’è mai stata, ovvero siccome M5s è arrivato secondo ha diritto ad un presidente”. Così Ignazio La Russa durante una conferenza stampa di Fratelli d’Italia.