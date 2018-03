A cinque giorni dal voto, Leu è già davanti al primo bivio, con gli interrogativi e le risposte che la direzione di Sinistra italiana, che si riunisce oggi a Roma, proverà a dare sul deludente risultato di domenica. Per il partito guidato da Nicola Fratoianni, uno dei 3 che insieme a Mdp e Possibile ha costituito Leu, il primo nodo da sciogliere riguarda il rapporto con il M5S. “Il risultato di Leu è stato molto deludente, oggi discuteremo di questo. Il bivio che abbiamo davanti è quello di ascoltare la domanda di cambiamento che è venuta dal Paese, e provare a misurarsi sul merito e sui contenuti. Io credo che sia necessario confrontarsi in Parlamento, non con la destra, ascoltando le proposte del Movimento 5 Stelle e consentire che un governo parta”. Afferma Fratoianni.