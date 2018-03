“Smettetela di offendere il popolo meridionale. Queste fake news dei caf, delle file e il fatto che hanno votato per avere il reddito di cittadinanza. Al sud ci hanno votato perché c’è la malasanità, la malagiustizia. Reddito di cittadinanza, tagli agli stipendi saranno disegni di legge sui cui certamente chiederemo il voto degli altri partiti ancora prima che si formi il governo.. Ci sono persone di buona volontà in Parlamento. In questi cinque anni abbiamo trovato persone ragionevoli che vogliono il bene del Paese, ora devono dimostrarlo. Il reddito di cittadinanza in realtà è già pronto, per averlo bisogna organizzare la macchina amministrativa. Non so quanto ci vorrà. Certamente ci sono le coperture scritte, quindi è ovvio che dobbiamo confrontarci con la Ragioneria generale dello Stato. Attualmente siamo maggioranza del Paese, noi abbiamo una grossa responsabilità”. Così Sergio Puglia neo senatore del M5S a margine dell’incontro con i neo eletti a Roma