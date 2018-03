Smantellata dalla Guardia di finanza un’associazione a delinquere dedita alla produzione di capi d’abbigliamento e calzature contraffatte. Erano talmente simili agli originali da poter indurre in errore anche l’occhio piu’ esperto. Con l’operazione ‘Moda Gomorra‘, eseguite 12 ordinanze di misure cautelari, sequestrati 5 immobili e posti sigilli a 23 fabbriche clandestine. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in collaborazione con i ‘Baschi verdi’ del Gruppo pronto impiego di Napoli, hanno eseguito nel capoluogo campano le 12 misure restrittive, 9 arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora. Le Fiamme gialle del gruppo di Fiumicino hanno sequestrato complessivamente circa 500mila articoli tra calzature, capi di abbigliamento, etichette e tessuti contraffatti di noti marchi, tutti di altissima qualità, nonché 313 macchinari di ultima generazione e 36 cliché rinvenuti in laboratori clandestini dislocati a Napoli e provincia