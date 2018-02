Dopo il crollo di un cartello stradale sul Ponte della Libertà, nuovo incidente dovuto al vento siberiano. Una delle vetture, tutte vuote, è stata colpita in pieno. "Ci eravamo accorti dello sbandamento, purtroppo le condizioni meteo hanno fatto precipitare la struttura metallica prima che fosse possibile intervenire allo smontaggio", dice la società che gestisce il porto di Fusina

Burian, il forte vento siberiano che in queste ore soffia sull’Italia, ha abbattuto un pilone di 30 metri nel parcheggio del porto di Venezia. A poco più di 24 dal cartellone stradale abbattutosi domenica sul Ponte della Libertà, un lampione è caduto all’interno del parcheggio del Porto Nuovo, a Fusina, nei pressi della banchina cui attraccano anche i traghetti per la Grecia. La struttura ha danneggiato quattro auto, tutte vuote, una delle quali colpita in pieno.

Che qualcosa non funzionasse l’avevano capito i dirigenti delle società del Porto. “Al mattino – spiega Simone Pastore, direttore generale di Venice Ro-Port Mos – ci siamo accorti dello sbandamento del palo per l’illuminazione del parcheggio retrostante”.

“Abbiamo precluso dalle lavorazioni l’area adiacente ed eseguito subito un sopralluogo con l’impresa per la messa fuori servizio della struttura (staccando la corrente elettrica) e la successiva messa a terra e smontaggio del palo – continua il dg della società che gestisce il porto – Purtroppo le condizioni meteo hanno fatto precipitare la struttura metallica prima che fosse possibile intervenire allo smontaggio”.