Un incendio è scoppiato poco prima delle 2, nella notte tra sabato e domenica 25 febbraio, nella discoteca Art di Desenzano del Garda quando c’erano circa 700 persone. La discoteca è stata immediatamente evacuata. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e carabinieri ambulanze e 118. Diciassette persone sono state portate negli ospedali della zona per intossicazione provocata dal fumo sprigionato dalle fiamme mentre altre 52, spiegano dal 118, si sono presentate direttamente ai pronto soccorso. Sarebbe andato a fuoco l’impianto di trattamento dell’aria. Il locale è stato dichiarato inagibile. Dalla prima ricostruzione il fumo dell’incendio sarebbe entrato nei bocchettoni dell’aria e arrivato così nel locale. Oltre alle 17 persone trasportate in ospedale per intossicazione da fumo (in azione anche l’elisoccorso) dopo l’incendio, altre 52 si sono presentate spontaneamente nei pronto soccorso degli ospedali della provincia di Brescia lamentando anche loro problemi di respirazione.