Centomila persone, secondo l’Anpi, hanno partecipato alla manifestazione di Roma ‘Mai più fascismi, mai più razzismi’. In piazza sinistra unita per un giorno, con il premier Gentiloni, Renzi, Veltroni, i leader di LeU Grasso, Boldrini e Bersani, la segretaria della Cgil Camusso. E nel finale la pioggia non ha fermato le persone in piazza del Popolo che in coro hanno cantato e ballato sulle note di ‘Bella ciao‘, accompagnati dai Modena City Ramblers