“Penso che se la sinistra si attacca a un lapsus di Fontana non è messa bene: si tratta di un lapsus che va stigmatizzato, ma siamo sicuri che nel linguaggio comune tanta gente non pensi proprio ciò che oggi ha detto Fontana? Discorsi sulla razza non sono nella mia natura, ma che schifo il politically correct del Pd. Renzi continui pure così e andrà ben sotto il 20%”. Così Renato Brunetta, capogruppo uscente alla Camera di Forza Italia.