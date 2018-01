Entra in vigore la nuova policy della compagnia irlandese, che prevede soltanto zaini e borse a bordo. E la low cost compensa la stretta con decine di offerte per il Blue Monday. Tanti i commenti dei passeggeri su Twitter: "Le file per imbarco prioritario e non sono identiche"

Entrano in vigore oggi 15 gennaio le nuove regole di Ryanair: stop ai trolley gratis a bordo, perché a bordo possono entrare solo borsette e zaini. E nello stesso giorno in cui diventa effettiva la stretta sui bagagli, la compagnia low cost irlandese offre per il Blue Monday prezzi ribassati su varie tratte.

Sul sito si legge che la nuova policy prevede “minori tariffe per l’acquisto del bagaglio da stiva (ridotta da 35 euro a 25 euro per tutti i bagagli da stiva), aumento del peso complessivo del bagaglio da stiva (aumentato da 15kg a 20kg), il trasporto di 2 bagagli a mano per tutti i passeggeri è ancora consentito, i clienti che non hanno acquistato l’Imbarco Prioritario possono viaggiare con 2 bagagli a mano, ma il bagaglio più grande fra i due sarà collocato (gratuitamente) in stiva al gate d’imbarco per evitare ritardi nei voli e/o nello scarico dei bagagli”.

Il sito del vettore chiarisce inoltre le possibilità per i viaggiatori che hanno acquistato o meno la priorità d’imbarco. E spiega che l’opzione “priorità e due bagagli a mano” è “l’unico modo per portare in cabina entrambi i bagagli”. A chi non ha acquistato questa opzione, “non è permesso portare a bordo il trolley. Il tuo secondo bagaglio verrà registrato al gate d’imbarco e sistemato nella stiva gratuitamente. La tua borsa piccola deve rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm e deve poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile davanti a te. La mancata osservanza comporterà il pagamento di una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo”.

A chi invece ha comprato l’opzione “Priorità e 2 bagagli a mano, Flexi Plus, Plus o Family Plus sarà consentito portare a bordo i propri bagagli a mano”. Anche in questo caso “la borsa piccola deve rientrare nelle dimensioni di 35 x 20 x 20 cm e deve poter essere sistemata agevolmente sotto il sedile davanti a te. Il tuo secondo bagaglio a mano deve rientrare nelle dimensioni di 55 x 40 x 20 cm e deve entrare nel misuratore al gate d’imbarco“. E come per la prima opzione “la mancata osservanza comporterà il pagamento di una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo”.

Super infami quelli di Ryanair che faranno portare a bordo solo una borsa/zainetto di 35x20x20 e per avere il bagaglio a mano devi comprare il pacchetto premium. — Marti ❄️ (@weasleyswand) January 15, 2018

A friend and I checked in at the same time, on the same booking number/flight and were sat miles apart although there were even empty pairs of seats!! #pathetic — Steph (@Steph_WifeNo1) January 15, 2018

@Ryanair Priority boarding line is now as long as as non-priority queue, gate was supposed to close 20 mins ago, not one person boarded yet. Great job reducing delays 😂 #shambles #ryanair pic.twitter.com/zYhRbbeKgM — Ciara Lee (@ciaralee) January 15, 2018

Next time maybe U have to pay an extra for the window in Ryanair ;)

Nice flight — EchoRomeo (@EchoRomeo) January 15, 2018

Ryanair desde hoy no permite en cabina ninguna maleta de mano si no pagas el embarque prioritario (solo una mochila o bolso) Negocio redondo una vez mas Pronto habrá que llevar el combustible del avión — Hantonio (@Hantoni00) January 15, 2018