Due collisioni sfiorate negli ultimi mesi e 80mila voli di elicotteri militari registrati in tre anni. Il Reagan National Airport di Washington, dove questa notte un aereo civile con 64 passeggeri si è scontrato con un velivolo dell’esercito, è uno degli scali più trafficati degli Stati Uniti. Solo nel 2024 è stato teatro di due “near miss incidents” che hanno portato la Federal Aviation Administration ad aprire due inchieste. In entrambi i casi si è trattato di “incroci” tra velivoli evitati all’ultimo istante.

Il primo è avvenuto il 18 aprile, quando per un errore di comunicazione un Boeing 737 MAX 8 della Southwest Airlines in partenza per Orlando era stato autorizzato ad attraversare la pista sulla quale un Embraer E190 della JetBlue aveva avuto l’ok per decollare in direzione Boston. Poche settimane più tardi, il 29 maggio, un controllore aveva annullato il decollo di un Airbus A319 dell’American Airlines perché un piccolo aereo privato, un Hawker Beechcraft Super King Air, era stato autorizzato ad atterrare su una pista intersecante.

Lo Stato di Washington ha tre aeroporti principali, ma il Reagan National è il più vicino alla capitale e il 24° più trafficato degli Stati Uniti. A causa della scarsa lunghezza delle sue piste, oltre il 90% dei voli utilizza quella principale, il che la rende la più trafficata dell’intero paese, con oltre 800 decolli e atterraggi giornalieri, uno ogni minuto per gran parte della giornata. Questo perché viene utilizzato contemporaneamente sia per voli militari che per voli commerciali. Tra il 2017 e il 2019, si legge in un report del Government Accountability Office che riporta dati della Federal Aviation Administration, nel raggio di circa 50 km dall’aeroporto sono stati registrati 88.000 voli in elicottero, tra cui circa 33.000 voli militari e 18.000 delle forze dell’ordine.

“Ci sono un sacco di cose che possono andare storte quando si hanno troppi aerei in uno spazio così ristretto come quello del Reagan National Airport – ha detto alla Cnn Mary Schiavo, ex ispettrice generale del Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti. “DCA (il nome in codice dello scalo, ndr) è un aeroporto molto trafficato. Doveva essere chiuso perché era troppo vicino alla città”. “Non solo è uno degli aeroporti più trafficati, ma è anche il più complesso,” ha detto alla stessa emittente David Soucie, ex ispettore della FAA. “Ci sono restrizioni sulle parti dello scalo che i velivoli possono sorvolare, su quali tipi di avvicinamenti si deve fare, e ci sono richieste stringenti sulle tempistiche con le quali gli aerei devono entrare e uscire”.

Il problema sembra riguardare buona parte degli scali del paese. Il 15 ottobre la FAA ha avviato un’indagine sui rischi di incursione in pista nei 45 aeroporti più trafficati degli Stati Uniti, dopo una lunga serie di collisioni sfiorate. Poche settimane prima all’aeroporto internazionale di Nashville, nel Tennessee, un aereo della Alaska Airlines aveva ricevuto l’ok a decollare dalla stessa pista che nello stesso momento un aereo della Southwest Airlines era stato autorizzato ad attraversare.