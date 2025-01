La qualità dei pasti serviti nelle scuole, la sostenibilità del servizio, la promozione di un’alimentazione sana per i giovani. Sono i temi al centro di un incontro istituzionale tra Anir Confindustria e il ministero dell’Istruzione e del Merito tenuto martedì pomeriggio. “Il nostro obiettivo è garantire una sana alimentazione per tutti gli studenti, assicurando al contempo il rispetto degli standard più elevati, garantito anche dal Made in Italy, e valorizzando il sistema educativo attraverso il momento del pasto”, ha detto il ministro Giuseppe Valditara alla delegazione dell’Associazione Nazionale delle Imprese della Ristorazione composta dal presidente Massimo Piacenti e dal segretario generale Paolo Valente.

Valditara ha inoltre ricordato l’obiettivo di ampliare l’accesso al servizio tramite l’estensione del tempo pieno, grazie ai fondi del Pnrr, e ha sottolineato l’importanza della promozione all’estero delle eccellenze imprenditoriali e della filiera italiana. “L’incontro è stato un’occasione importante per porre le basi di una collaborazione più strutturata sul tema del Cibo Pubblico“, ha detto Piacenti, presidente di Anir. “E’ fondamentale che il servizio di ristorazione scolastica venga considerato parte integrante del percorso formativo degli studenti. Garantire pasti di qualità significa investire nella salute e nella crescita dei nostri ragazzi, promuovendo al contempo il benessere delle famiglie e l’equità sociale“. “Non solo per garantire una sana alimentazione a scuola, ma per farne un vero e proprio momento di educazione, non solo alimentare”, ha aggiunto Valente.