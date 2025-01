La polizia di Manchester ha sequestrato una Tesla Cybertruck per il mancato rispetto degli standard di sicurezza richiesti nel Regno Unito. La vicenda, riportata da Everyeye.it, riguarda un uomo che ha importato il Cybertruck illegalmente in Inghilterra. Il veicolo, noto per il suo design futuristico, è stato bloccato dalle autorità poiché non conforme alle normative di sicurezza europee. Nonostante il suo aspetto innovativo, il Cybertruck presenta diverse criticità che lo rendono inadatto alla circolazione su strada nel territorio europeo.

La polizia inglese ha evidenziato preoccupazioni legittime riguardo alla sicurezza degli altri utenti della strada in caso di incidenti. “Anche se per alcuni questa può sembrare una cosa banale, sussistono legittime preoccupazioni circa la sicurezza degli altri utenti della strada o dei pedoni qualora fossero coinvolti in una collisione con il Cybertruck. Il Tesla Cybertruck non è omologato per la circolazione su strada nel Regno Unito e non è dotato di certificato di conformità“. ha dichiarato la polizia. Sebbene il proprietario possa recuperare il veicolo fornendo la documentazione necessaria, il Cybertruck resterà comunque illegale per l’uso su strada nel Regno Unito.

Nonostante il successo di Tesla con i modelli Model Y e Model 3 nel Regno Unito, appare improbabile che il Cybertruck venga venduto a breve in UK, così come in Italia e nel resto dell’Unione Europea. In via eccezionale, un Cybertruck è stato immatricolato in Repubblica Ceca grazie a modifiche come protezioni in gomma e dichiarazioni di peso ridotto. Un incidente in Texas ha ulteriormente dimostrato la resistenza del veicolo, ma anche la sua pericolosità: il Cybertruck ha subito danni minimi dopo aver investito un cervo a 120 km/h.