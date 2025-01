Tempo di iscrizioni a scuola. Da domani 21 gennaio alle otto fino a lunedì dieci febbraio alle venti, migliaia di famiglie dovranno scegliere il futuro dei propri figli e migliaia di ragazzi avranno l’arduo compito di individuare la secondaria preferita. Quest’anno le date per poter accedere alla piattaforma del ministero per formalizzare il tutto sono slittate all’ultimo momento: anziché dal 9 al 31 gennaio, si è arrivati ai primi giorni di febbraio con la scadenza. Un problema informatico del ministero secondo alcuni; una questione legata al tema dimensionamento secondo voci da palazzo Trastevere ma ufficialmente il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha solo voluto concedere più tempo agli studenti e ai loro genitori.

Ma cosa bisogna fare per essere ammessi ad un nuovo istituto? Le iscrizioni, intanto, sono on line per le classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado statali e facoltative per le scuole paritarie. Riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. Sono escluse da questa procedura le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle scuole militari che avvengono ancora in maniera cartacea presso la segreteria della scuola prescelta.

Primo passaggio. Se si è genitore o si esercita la responsabilità genitoriale su alunni o studenti da iscrivere, si può accedere a Unica solo con la propria identità digitale Spid, Cie, Cns o eIdas (Carta d’Identità Elettronica; carta nazionale dei servizi; identità digitale rilasciata da un altro Paese europeo).

Secondo passaggio. La domanda si compone di tre sezioni da compilare con i dati dell’alunno, della famiglia e di almeno una scuola, quella di prima scelta. Le scuole indicate come seconda e terza scelta saranno coinvolte, una dopo l’altra, solo nel caso in cui la prima non abbia disponibilità di posti per il nuovo anno scolastico. Le sezioni della domanda possono essere compilate in tempi diversi e, quindi, se si desidera fare una pausa, si possono salvare le informazioni inserite senza inoltrare la domanda.

Terzo passaggio. Visualizzare l’anteprima della domanda per verificare la correttezza dei dati inseriti, quindi effettuare l’inoltro. La domanda sarà inviata alla scuola che si è indicato come prima scelta. Dopodiché si riceve un’email a conferma dell’invio della domanda che non può essere modificata senza contattare la scuola destinataria che può rimetterla a disposizione entro il termine delle iscrizioni.

Due le novità di quest’anno: i percorsi della filiera tecnologico-professionale 4+2 e il liceo del made in Italy che entrano a far parte dell’ordinamento scolastico italiano dopo un anno di sperimentazione.