I senatori del Pd Simona Malpezzi e Graziano Delrio hanno depositato un’interrogazione parlamentare sulla scelta del governo di non prorogare le detrazioni fiscali concesse a partire dal 2016 alle fondazioni bancarie che alimentavano il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “Riteniamo grave e incomprensibile la scelta del governo di definanziare il Fondo per il contrasto della povertà educativa che dal 2016 consente di realizzare interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. In questi 8 anni gli interventi hanno messo fondamenta, sono cresciuti e sono diventati progetti strutturali grazie a un sistema ben congegnato basato su un’alleanza tra fondazioni di origine bancaria, Terzo Settore e Governo. I progetti approvati coinvolgono oltre mezzo milione di bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie, grazie alla messa in rete oltre 9.500 organizzazioni, tra Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati che sono l’ossatura delle “comunità educanti” nei territori”, scrivono in una nota.

“Un’esperienza virtuosa che il governo ha cancellato con un tratto di penna nell’ultima legge di bilancio. Peraltro, abbiamo depositato un disegno di legge per il rafforzamento della comunità educante che è lo strumento che consente di mettere in campo interventi strutturali contro la povertà educativa, dando spazio alle iniziative sui territori. La legge garantirebbe la comunità nell’erogazione dei fondi: avviamo l’iter. Nel frattempo, chiediamo con forza che il fondo sia rifinanziato: il governo deve riparare immediatamente al danno fatto altrimenti tutte le dichiarazioni sul sostegno ai più fragili resteranno solo parole sulla carta e le solite bugie”, concludono Malpezzi e Delrio.