Lutto per i vigili del fuoco di Milano. Il capo reparto Filippo Masi, 59 anni, è morto in un incidente stradale. “Siamo sconvolti per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto ai familiari” dice Calogero Turturici, comandante dei Vigili del Fuoco di Milano. Masi, che aveva terminato il turno nella sede centrale di via Messina e stava rientrando a casa, è rimasto coinvolto in un tamponamento con quattro auto avvenuto venerdì intorno alle 20.30. Il vigile era in sella alla propria moto la SS11 nel tratto Molino Dorino-Cornaredo.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte di un collega accorso sul luogo dell’incidente qualche minuto dopo. La Polizia Stradale sta indagando per stabilire la dinamica dell’incidente e soprattutto le cause della morte del nostro collega. Masi, che aveva due figli, “stava concludendo la carriera con la professionalità e umanità che lo ha sempre distinto. Mancavano, infatti, pochi mesi al traguardo del pensionamento. Un percorso durante il quale è sempre stato all’altezza dei compiti istituzionali assegnatigli in 33 anni di servizio. Tutti i colleghi del Comando, permanenti, volontari e degli altri ruoli professionali si stringono al dolore dei familiari”.