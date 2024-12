Milano-Parigi in treno. Da aprile 2025, come riporta il Corriere della sera, Trenitalia rimette su rotaia il collegamento dal capoluogo lombardo alla capitale francese. Il tunnel ferroviario del Frejus, chiuso da fine agosto 2023 a causa di una frana nella parte francese, ha bloccato la linea Torino-Lione per oltre un anno e mezzo. Tuttavia, tra il 15 e il 30 marzo 2025, il traforo dovrebbe riaprire, consentendo la ripresa del traffico ferroviario ad alta velocità tra Italia e Francia.

Di conseguenza, Trenitalia, che aveva inaugurato la tratta Milano-Parigi nel dicembre 2021, si prepara a rilanciare i suoi servizi. Prima della chiusura del traforo, il servizio aveva registrato un grande successo, con un tasso di occupazione medio del 83% sulla tratta francese e un milione di passeggeri nel primo anno di attività. Attualmente, il servizio è limitato alla linea Parigi-Lione, con dieci corse giornaliere (5 in una direzione, 5 nell’altra), che proseguono fino a Chambéry durante la stagione invernale, meta turistica. La riapertura del tunnel rappresenta una svolta importante per la rete ferroviaria ad alta velocità, ma sarà necessario del tempo per l’assegnazione delle tracce da parte del gestore dell’infrastruttura.

Intanto la francese Sncf ha deciso di intensificare la sua presenza sul mercato italiano, con l’obiettivo di entrare in piena concorrenza con Trenitalia dal 2027, dopo aver recentemente firmato un accordo di 15 anni con RFI, il gestore delle infrastrutture ferroviarie italiane. Già attiva sulla rotta Parigi-Milano, Sncf intende aumentare il numero delle corse giornaliere sulla stessa tratta, passando dalle attuali 2-3 a 5-6 corse quotidiane, una volta riaperto il tunnel del Frejus. L’Italia è un mercato cruciale per Snfc, con oltre 56 milioni di passeggeri trasportati ogni anno dai treni ad alta velocità. Il gruppo francese mira a conquistare una quota del 15% del mercato italiano entro il 2030, servendo le principali città come Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Non è escluso che, una volta completate le necessarie infrastrutture, Sncf estenda la propria offerta anche al Sud Italia.