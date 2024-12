Morti nel tentativo di accedere a una festa di beneficienza dove avrebbero potuto ricevere il corrispettivo di 3 euro. È successo in Nigeria e le vittime sono almeno trenta bambini. “È scoppiato il caos quando oltre 15.000 persone hanno preso d’assalto la sede dell’evento prima dell’alba, superando di gran lunga la capacità prevista. L’incidente è avvenuto quando i genitori, che volevano disperatamente garantire l’accesso ai propri figli, hanno causato una calca all’ingresso” ha scritto il sito nigeriano the Nation circa la ressa che mercoledì mattina ha causato la morte dei piccoli a una festa a Ibadan, nel sud-ovest della Nigeria.

“Fonti” hanno riferito “che la situazione è degenerata intorno alle 6 del mattino, quando gli organizzatori hanno annunciato che il limite di 5.000 partecipanti era stato raggiunto. Per reazione, la folla agitata si è spinta in avanti, provocando una micidiale calca che ha causato la morte immediata di molti bambini e il ferimento di altri”.

“Sulla cifra effettiva delle vittime, il portavoce della Polizia dello stato nigeriano di Oyo, Adewale Osifeso, ha dichiarato all’agenzia Nan che sono ancora in corso le indagini sull’incidente, scrive ancora the Nation. “Una visita di un corrispondente della Nan all’ospedale statale Adeoyo ha però rilevato che non meno di 20 corpi senza vita sono stati portati” al nosocomio provenendo dal luogo del raduno. La morte di “32 persone, per lo più bambini, e il ferimento di altre” era stata rilanciata dal sito di “Tvc News”, un canale televisivo nigeriano di notizie con sede a Lagos e disponibile su diverse piattaforme, tra cui British Sky Broadcasting Group Plc (BSKYb). La tv aveva attribuito la cifra al “Commissario statale per l’Informazione”, Dotun Oyelade, che però in una dichiarazioni sintetizzata da un altro media non aveva precisato il numero.

“Mentre le indagini sono in corso, i principali organizzatori dell’evento che ha causato questa calca sono stati arrestati”, ha scritto su X il governatore dello Stato di Oyo, Seyi Makinde. “Voglio rassicurare la nostra popolazione che chiunque sia coinvolto direttamente o indirettamente in questa tragedia sarà chiamato a rispondere delle proprie azioni”, ha aggiunto il governatore. Il sito The Punch cita un post su Facebook della radio che ha contribuito all’organizzazione del raduno in cui si annunciava che “la Regina Profetessa Naomi Silekunola Ogunswusi ospiterà gratuitamente 5.000 bambini di età compresa tra 0 e 13 anni provenienti da tutta Ibadan, sotto l’egida della fondazione ‘Wings'”. L’evento era “riservato esclusivamente ai bambini, i quali potranno vincere premi entusiasmanti come borse di studio e altri doni generosi”, precisava il post.