Un bambino di 7 anni di Padova si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata dopo un grave incidente avvenuto durante una vacanza con la famiglia in Trentino. Il piccolo è stato travolto da una motoslitta parcheggiata sull’Alpe Tognola, nel comprensorio sciistico di San Martino di Castrozza. Il padre lo aveva fatto sedere sul mezzo, apparentemente fermo e senza conducente, per scattare una foto ricordo, ma improvvisamente la motoslitta si è mossa all’indietro e si è capovolta. L’incidente, come ricostruisce Il Corriere del Trentino, è avvenuto in pochi istanti e per cause ancora da accertare: si ipotizza che il bambino possa aver toccato accidentalmente un comando o che il mezzo, lasciato in folle, non fosse bloccato a dovere. Nella caduta, il piccolo è stato travolto dalla motoslitta ed è precipitato in un dirupo a bordo pista, facendo un volo di circa 5 metri insieme al veicolo. Il padre e la madre, che hanno assistito alla scena, sono rimasti illesi ma in evidente stato di shock.

L’allarme è stato immediatamente dato dai genitori, e sul posto sono intervenuti gli agenti del soccorso piste e il personale sanitario, supportati dall’elicottero di Trentino Emergenza decollato dall’ospedale Santa Chiara di Trento. Il bambino, stabilizzato sul luogo dell’incidente, è stato trasportato in codice rosso in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura del bacino e uno schiacciamento addominale. Dopo un primo intervento al pronto soccorso, è stato ricoverato in Rianimazione. Le indagini sulla dinamica dell’incidente sono in corso. I carabinieri della compagnia di Cavalese, coordinati dal comandante Daniele Di Vincenzo, stanno cercando di chiarire i dettagli dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Tra i punti da verificare, si cercano risposte su come la motoslitta fosse parcheggiata a bordo pista e, soprattutto, cosa ne abbia innescato il movimento.