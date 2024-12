La sua fuga è durata poco più di tre mesi: è stato catturato in Italia, nel Padovano, il georgiano Shergili Farjiani, ricercato dalla polizia portoghese dopo la spettacolare fuga del 7 settembre scorso dal carcere di Vale de Judeus, circa 70 km a nord di Lisbona, insieme ad altri quattro compagni di detenzione. La fuga aveva destato non poche polemiche in Portogallo per la destrezza, ma anche la facilità con cui i cinque reclusi, in pieno giorno, avevano scavalcato il muro di cinta con l’aiuto di complici esterni che avevano semplicemente portato una lunga scala per facilitare le operazioni. Un episodio che è costato l’incarico a due alti funzionari ministeriali, Rui Gonçalves e Pedro Santos, rispettivamente direttore e vicedirettore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.

Il quarantenne Shergili Farjiani si era unito a un gruppo criminale in Italia e sarebbe stato scoperto durante una retata delle nostre forze dell’ordine. “L’arresto di questo cittadino georgiano con una lunga carriera criminale, che comprendeva reati di furto violento e falsificazione di documenti, è stato possibile grazie alla collaborazione delle autorità italiane”, si legge nel comunicato emesso dalla Polizia giudiziaria portoghese nella tarda serata di martedì.

Dei cinque evasi da Vale de Judeus, il georgiano è il terzo a essere ricatturato. Restano alla macchia l’inglese Marc Roscaleer e l’argentino Rodolfo Lohrmann. Su quest’ultimo, ricercato in tutta l’America latina, pende l’accusa di aver partecipato ai sequestri e omicidi di Cristian Schaerer, figlio di un ex ministro della provincia argentina di Corrientes, e di Cecilia Cubas, figlia dell’ex presidente del Paraguay Raúl Cubas.