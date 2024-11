È rimasta per tre giorni intrappolata dentro a un’auto abbandonata in fondo a un sottopassaggio. E dopo ore e ore di manovre per estrarla dall’abitacolo, è stata salvata. È successo a una donna a Benetússer, uno dei centri più colpiti dalle inondazioni nei dintorni di Valencia. La notizia era già stata data nella notte del 1 novembre dal presidente della Protezione Civile della Comunità Valenciana, Martín Pérez, senza diffondere ulteriori dettagli sulla sua identità. A comunicare il salvataggio di altri cittadini a oltre 72 ore dal disastro anche la sindaca di Chiva, Amparo Fort, che si è unita alla disperazione degli amministratori locali chiedendo acqua, cibo e macchinari per proseguire le ricerche.

Il sito Horta noticias riferisce che la donna è stata salvata “dopo ore di intense manovre di rimozione dei detriti e di ricerca“, e che il suo ritrovamento ha dato speranza ad altri cittadini che sono ancora alla ricerca di amici e parenti. “I vigili del fuoco e le unità di emergenza hanno lavorato instancabilmente, controllando ogni angolo – si legge sul sito -: garage, scantinati e strade piene di fango e detriti, per garantire che nessuno rimanesse senza assistenza”. Continuano intanto anche gli sforzi per ripulire le aree del disastro, e dai cittadini emerge, spiega il sito, un forte spirito di solidarietà e sostegno tra le comunità. Intanto “le autorità hanno invitato alla calma, mobilitando risorse per sostenere le persone colpite”.