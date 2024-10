Inizia alle ore 21 di sabato 12 ottobre e finisce alle 20:59 di domenica 13 ottobre lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenord e Italo. Proclamato dalle sigle sindacali autonome Cub Trasporti e Sgb, ci sono convogli garantiti. Le tratte nazionali che viaggieranno per Trenitalia sono tutte consultabili a questo link. Dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 sono garantiti anche alcuni treni regionali (li trovate qui inserendo nel campo di ricerca la regione di interesse). Per quanto riguarda Italo, anche in questo caso i treni che partiranno nonostante lo sciopero sono segnalati a questo link.

Questo sciopero del 12 e 13 ottobre è stato indetto dopo quanto accaduto ad Attilio Franzini, morto la mattina del 4 ottobre mentre stava lavorando nella stazione di San Giorgio di Piano, Bologna. “Si ripete a tutti noi, come monito, cosa è successo dopo Brandizzo. Vorremmo dire ‘nulla’ ma è persino peggio, per ciò che le ferrovie mettono in campo negli atti quotidiani: i tagli, le mancate assunzioni e redistribuzione dei carichi, gli accordi di peggioramento della vita e delle condizioni di lavoro, lo scarico di responsabilità con l’alibi dell’errore umano, nessun cambiamento di direzione rispetto al fondo di appaltizzazione che è la vera matrice dell’infortunio. Da notare nell’investimento la solitudine dell’operaio e l’orario notturno“, si legge nella nota di Cub Trasporti. “Ecco perché i ferrovieri, con la rabbia in corpo che si rinnova, scioperano su piattaforme che indicano i punti e le cose da cambiare e per avere la parola su questi aspetti negati – aggiunge il sindacato – I ferrovieri tutti scioperano il 12-13 ottobre, per un rinnovo contrattuale di sicurezza, diritti, orari, salario e che imposti diversamente la visione del lavoro e del servizio ferroviario. Anche a partire dagli incidenti e l’immediata produzione di prevenzione. Perché a noi questo chiodo fisso non ce lo levate”.