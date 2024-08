È stato trovato morto il 55enne rimasto intrappolato sotto le macerie in seguito all’esplosione avvenuta in un trullo, stamane, nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. Vano è stato ogni tentativo di rianimare l’uomo intrappolato per oltre tre ore tra i detriti dopo l’esplosione causata con ogni probabilità da una fuga di gas. Sul posto proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco.

All’interno del complesso di trulli nelle campagne di Cisternino in cui si è verificata l’esplosione c’erano quattro persone, due originarie di Barletta e due del Barese. Una 53enne, probabilmente moglie dell’uomo deceduto, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Si trova ora in condizioni stabili e ha ustioni diffuse che saranno valutate con una tac. Le altre due persone erano distanti dal luogo dell’esplosione e sono rimaste illese. La procura di Brindisi ha disposto il sequestro dell’area. Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri.

“Esprimo il cordoglio mio e di tutta la comunità di Cisternino per questa tragedia immane ed inaspettata nei confronti di una famiglia che aveva scelto il nostro territorio per trascorrere qualche giorno in compagnia di amici”, ha detto il sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini.