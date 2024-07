Sono finiti nel lago con l’automobile. È una tragedia quella successa a Montefano, comune in provincia di Macerata, nelle Marche. Attorno alle ore 10 di domenica mattina, un’automobile si è inabissata nel laghetto del circolo Wild Fish Azzoni per la pesca sportiva. Le due persone a bordo non sono riuscite a mettersi in salvo. Al momento, i sommozzatori dei vigili del fuoco di Macerata sono al lavoro per il recupero dei corpi.

Sul posto anche il 118, l’ambulanza di Filottrano e l’auto medica di Recanati, oltre ai carabinieri. Ancora da stabilire le cause che hanno portato l’autista a finire nel laghetto. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, l’auto, una Fiat Punto nera, stava attraversando la strada che costeggiava il lato, quando improvvisamente ha svoltato, inabissandosi. Inutili i tentativi di soccorso da parte delle persone presenti, che hanno cercato di raggiungere gli occupanti del veicolo.

Foto d’archivio