Un incidente stradale durante una vacanza in Egitto con la moglie: così è morto Davide Baggio, 56 anni, originario di Cusinati di Tezze e residente a Cittadella. Il 29 giugno, mentre si trovava in vacanza con la moglie Chiara Tombolato nella località balneare di Hurghada sul Mar Rosso, Baggio è rimasto vittima di un fatale schianto durante una gita turistica. La donna, invece, si è salvata: stabilizzata sul posto dai medici del pronto soccorso, è stata poi trasportata d’urgenza al El Gouna Hospital di Hurghada. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Secondo le prime indagini della polizia egiziana, i due coniugi si erano rivolti a un servizio ufficiale di escursioni per un viaggio da Hurghada a Luxor. Tuttavia, il pullman non aveva posti disponibili per Chiara e Davide, costringendoli a rivolgersi a un servizio privato, un van con autista. Durante il viaggio, Chiara sedeva a fianco del guidatore, mentre Davide era seduto dietro.

Le ricostruzioni iniziali non escludono che l’incidente sia stato causato dallo scoppio improvviso di uno dei pneumatici del veicolo. Questo avrebbe fatto perdere il controllo al conducente, portando il van a schiantarsi violentemente contro il guardrail protettivo. L’urto è stato fatale per Davide Baggio, che è morto sul colpo. I soccorsi, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’autista del mezzo è rimasto illeso e ha fornito la sua testimonianza alle autorità sul luogo dell’incidente. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto: la polizia egiziana sta lavorando per raccogliere tutte le testimonianze e le prove necessarie a ricostruire la dinamica esatta dello schianto.

Davide Baggio era una figura molto conosciuta e amata nella sua comunità. Dal 2011, ricopriva il ruolo di responsabile delle risorse umane alla Orv Manufacturing di Carmignano di Brenta. La sua passione per lo sport lo aveva reso un punto di riferimento per gli eventi sportivi locali. Baggio era l’organizzatore della “Maratonina” di Cittadella, una corsa molto apprezzata dagli appassionati. A maggio, aveva anche partecipato all'”Ironman 70.3″ di Jesolo, dimostrando il suo impegno e la sua dedizione all’attività fisica.