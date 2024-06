Attimi di paura a Roma, a Trastevere. Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 giugno, in via della Paglia, un’auto ha travolto alcuni tavolini esterni del ristorante “Tonnarello” in cui erano seduti alcuni clienti. Nella confusione creatasi, è rimasta ferita in maniera non grave una bambina di 5 anni che era nel locale insieme con i genitori. La polizia di Roma Capitale sta ancora rintracciando il veicolo, che risulta intestato a un cittadino nordafricano.

Secondo le ricostruzioni l’auto, una Fiat Multipla, è finita contro i tavolini del locale a forte velocità e dopo la collisione è fuggita. Stando ai racconti dei testimoni agli investigatori, sembra che la monovolume stesse scappando da qualcuno. Sul posto sono accorsi Polizia locale e Carabinieri della compagnia Trastevere, che hanno ricevuto il numero di targa da alcuni presenti e sono ora sulle tracce del veicolo.