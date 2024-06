Un ragazzino trova un borsello su un autobus e invece di guardarci dentro lo consegna all’autista. L’apertura è stata quasi uno choc perché all’interno, oltre ai documenti, c’erano diversi pacchettini di soldi per un totale di 60mila euro. È tutto avvenuto, come racconta Il Resto del Carlino, la scorsa settimana su un autobus di linea della Tper, a Bologna. Sono stati quindi avvertiti i vigili che hanno individuato il proprietario: un pensionato. La polizia locale, dopo aver verificato la documentazione relativa al denaro presentata dal pensionato, che ha dimostrato come tutto fosse in regola, provvederà adesso a restituire i soldi. All’adolescente speriamo arrivi la quota premio prevista dal codice civile in questi casi.

Foto di archivio