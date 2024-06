“Sì, mi sono divertito ma la festa è finita da tempo. Il pianeta cartaceo si sta rapidamente sgonfiando sotto i colpi implacabili della rete e del disinteresse. Ancora qualche anno e le vecchie redazioni non esisteranno più come sistema pensante. E l’idea del giornale come idea del mondo rimarrà in una forma estremamente elitaria e con numeri sempre più piccoli. Mi sento come il sopravvissuto di un pianeta che progressivamente scompare“. Solo la verità lo giuro (Ed. Piemme, 192 pagg., 18,90 euro) è il nuovo libro di Antonio Padellaro, editorialista del Fatto Quotidiano e una delle grandi firme del giornalismo italiano. Domani 19 giugno alle 18,30 è in programma la presentazione alla Libreria Le Torri, in via Duilio Cambellotti, a Roma. A moderare sarà Alessandra Laterza, proprietaria del negozio nel quartiere di Tor Bella Monaca, divenuta nota per essersi rifiutata di vendere i libri di Giorgia Meloni.

Pur riconoscendo che "sangue e merda", in una celeberrima definizione di Rino Formica, potere, politica e interessi degli editori abbiano da sempre condizionato la professione, l'autore ci racconta i meccanismi che governano la notizia e i retroscena che spesso l'accompagnano. Più di cinquant'anni di giornalismo, di scoop e ricordi autobiografici, di ritratti di personaggi potenti o eccentrici che si sono succeduti, di "maestri" e amici di sempre. Solo la verità lo giuro è un libro sincero, che non fa sconti a nessuno, tanto meno a chi scrive, un diario intimo fatto di confessioni, riflessioni e rivelazioni, spesso dirompenti e amarissime. Senza mai perdere il gusto dell'ironia (e dell'autoironia) a cui Padellaro si è sempre affidato.