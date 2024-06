Niente soldi o gioielli, ma un aspirapolvere e una macchinetta del caffè che hanno anche sfruttato per loro stessi. È il bottino del furto compiuto da alcuni ladri a Pero, frazione del comune di Breda di Piave (Treviso), nella notte fra il 15 e il 16 giugno. I malviventi hanno messo sottosopra l’appartamento approfittando dell’assenza dei residenti, padre e figlio, che hanno chiesto maggiori provvedimenti al sindaco per garantire la sicurezza.

Una volta entrati i ladri, a conoscenza del fatto che i residenti non fossero presenti al momento dell’irruzione, hanno perlustrato minuziosamente l’abitazione. Non trovando niente di particolare, hanno poi portato via alcuni elettrodomestici. Con la macchinetta, prima di rubarla, si sono addirittura fatti dei caffè, come testimoniato dalle cialde ritrovate in un sacchetto. “È stato sconvolgente, era tutto sottosopra: hanno rovistato in tutte le stanze, dall’ingresso al piano di sopra, senza risparmiare il garage. Probabilmente hanno anche picchiato il nostro cane: è molto spaventato“, ha raccontato a Il Gazzettino Cristiano Girotto, ragazzo 23enne che vive in casa con il padre. I due uomini, che hanno scoperto il furto al loro rientro nella mattina del 16 giugno, hanno poi invitato il sindaco del Comune a muoversi per tutelare i suoi cittadini: “La zona è battuta da mesi. Ci aspettiamo che il sindaco prenda provvedimenti: più lampioni, telecamere e passaggi frequenti delle forze dell’ordine”.

Secondo la stampa locale, la stessa coppia di ladri ha provato a entrare in un altro appartamento vicino. Sabato la donna che vive da sola dentro l’abitazione ha sentito suonare tre volte il campanello verso le 19, ma si è rifiutata di aprire. La mattina dopo si è accorta di graffi e altri segni di scasso sul portoncino d’ingresso.