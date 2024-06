La Singapore Airlines prova a farsi perdonare. I passeggeri che il 21 maggio scorso hanno vissuto i sei secondi di incubo della turbolenza sul volo Londra-Singapore saranno risarciti. Ad annunciarlo attraverso i propri canali social è stata la stessa compagnia aerea che ha dichiarato di aver offerto somme in denaro fra i 10 e i 25mila dollari, oltre ad aver già offerto “1000 dollari a tutti per far fronte alle spese immediate al momento della partenza da Bangkok”.

Nella violenta turbolenza di pochissimi attimi era deceduto Geoff Kitchen, 73 anni, probabilmente a causa di un infarto. I feriti erano stati decine, alcuni gravi, motivo per cui la Singapore Airlines ha studiato offerte di rimborso personalizzate. “Per i passeggeri che hanno subito ferite lievi a causa dell’incidente – si legge su Facebook – abbiamo offerto un risarcimento di 10mila dollari. Per coloro che hanno subito lesioni più gravi a causa dell’incidente abbiamo invitato a discutere un’offerta di risarcimento per soddisfare ciascuna delle loro circostanze specifiche quando si sentiranno bene e saranno pronti a farlo”. In ogni caso a queste persone è già stato fornito un anticipo: “Ai passeggeri che, secondo un accertamento medico, hanno subito lesioni gravi, necessitano di cure mediche a lungo termine e richiedono assistenza finanziaria, viene offerto un pagamento anticipato di 25mila dollari per far fronte alle necessità immediate. Questo farà parte del risarcimento finale che riceveranno questi passeggeri”.

La compagnia aerea ha dichiarato anche che rimborserà integralmente il prezzo del volo a tutti i passeggeri che hanno viaggiato sull’SQ321 il 20 maggio 2024, compresi quelli che non hanno riportato lesioni, e si muoverà anche per risarcire i ritardi causati “in conformità con le normative pertinenti dell’Unione Europea o del Regno Unito”. Nel comunicato Singapore Airlines ha infine spiegato di aver coperto le spese mediche dei passeggeri feriti e trasportato i loro familiari e i loro cari ovunque richiesto da Bangkok.