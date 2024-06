È deceduta dopo cinque giorni di agonia Maria Petrucci, la 97enne di Alessano (Lecce) aggredita nella sua abitazione dal cane corso del nipote nella giornata di giovedì 6 giugno. La donna è morta all’ospedale Vito Fazzi, dove era stata trasferita e ricoverata dopo aver subito un delicato intervento chirurgico al nosocomio di Tricase, a causa delle gravi ferite riportate.

Restano ancora da capire i motivi per cui il cane di grosse dimensioni ha azzannato improvvisamente la 97enne. Quel che è certo è che la donna è stata attaccata alla testa e al volto all’interno della sua abitazione. Stando alle ricostruzioni, sono stati i vicini di casa ad avvertire le forze dell’ordine dopo aver sentito le sue urla. Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 e i Carabinieri locali, i quali sono stati costretti a sparare al cane sugli arti inferiori per smorzare la sua presa e liberare la donna. Petrucci è stata trasportata a Tricase in condizioni già molto gravi, non migliorate in seguito all’operazione.