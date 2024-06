Sparatoria in strada in pieno giorno a Lorenteggio, periferia sud ovest di Milano. A rimanere gravemente ferito a colpi di pistola è un uomo di 31 anni, colpito nel cortile interno di uno stabile in cui, come racconta MilanoToday, la vittima vive con la famiglia. È stato il fratello ad allertare i soccorsi dopo essere stato contattato dai parenti. Le circostanze sono ancora da chiarire. Di certo c’è che, secondo quanto riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l’agguato è avvenuto poco dopo le 8 del mattino.

Dopo l’allarme un’ambulanza che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Carlo di Milano in codice rosso. Le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sono critiche ma resta cosciente. Il 31enne, inoltre, ha riportato anche una frattura al femore a causa del proiettile che è passato da parte a parte nella gamba.

Non è ancora chiaro il contesto in cui è avvenuta la sparatoria. Secondo quanto riferito dalla polizia, che sta conducendo le indagini, quando la pattuglia è arrivata sul posto non c’erano altre persone né prove di una rissa. La vittima ha precedenti per danneggiamento e furto.