Un altro esercito di palloncini vola sui cieli della Corea del Sud. È la seconda ondata di questa settimana ma, se la prima volta si erano contati circa 200-300 palloni, stavolta la Corea del Nord ne ha inviati almeno 600. All’interno sono stati trovati, come nel caso precedente, rifiuti come mozziconi di sigaretta, carta straccia, stoffa, vinile e letame (anche di origine umana). La mossa sarebbe una risposta ai volantini anti-Pyongyang inviati dagli attivisti del Sud negli scorsi giorni.

Le forze armate di Seoul hanno denunciato in una nota ufficiale: “La Corea del Nord ha ripreso a lanciare palloncini di scarto verso la Corea del Sud. Ne sono stati identificati circa 600, con circa 20-50 unità all’ora che si muovono nell’aria”. I palloni aerostatici nordcoreani sono stati rilevati tra le 20 locali di sabato (13 in Italia) e le 10 di questa mattina (3 in Italia), secondo l’annuncio del Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano. Il contenuto al loro interno è lo stesso che ha sorvolato i cieli martedì 29 maggio: mozziconi di sigaretta, carta straccia, letame e altro. Non è stata rinvenuta alcuna sostanza nociva, ma comunque le autorità si sono attivate per lavorare in collaborazione con la polizia, i governi locali e il Comando Onu a guida Usa per proteggere i cittadini da eventuali disagi.

Oltre ai palloncini, la Corea del Nord continua ad assediare Seoul con attacchi di disturbo al Gps nelle acque vicino alle isole di confine e con raffiche di colpi di artiglieria provenienti da lanciarazzi multipli di grandi dimensioni. Questi sono avvenuti per l’ultima volta giovedì 30 maggio, in un’esercitazione a supporto della determinazione a condurre un attacco preventivo contro il Sud. “Questi atti della Corea del Nord violano chiaramente il diritto internazionale e minacciano seriamente la sicurezza del nostro popolo. Avvertiamo con forza il Nord perché fermi immediatamente tali atti disumani e volgari“, aveva dichiarato qualche giorno fa il Comando di stato maggiore congiunto.