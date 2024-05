Al termine della finale di Conference League persa dalla Fiorentina contro l’Olympiacos alla fine dei tempi supplementari, alcuni tifosi del club viola presenti allo stadio Artemio Franchi di Firenze per assistere al match dai maxi-schermi hanno staccato i seggiolini della Curva Fiesole. Il settore dell’impianto, dove si posiziona la tifoseria più calda, verrà prossimamente ristrutturato e i supporter hanno voluto portare via come ricordo le sedute destinate a scomparire.