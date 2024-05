Dopo una stagione da zero titoli (non accadeva dal 2011/2012) è tempo di rivoluzione in casa Bayern Monaco, partendo proprio dall’allenatore. Il successore di Thomas Tuchel sarà Vincent Kompany: è ufficiale. Il belga ha firmato un contratto triennale. Kompany è reduce dall’avventura biennale in Premier League con il Burnley, terminata con la retrocessione in Football League Championship.

Ufficiale Kompany, prende il posto di Tuchel

Il Bayern Monaco ripartirà da Vincent Kompany. Con il contratto firmato fino al 2027, l’ex Burnley avrà il compito di risollevare un ambiente rimasto frastornato dall’ultima deludente stagione. L’obiettivo sarà quello di riprendersi ciò che spetta al club, almeno in Germania: il Meisterschale. Prima dell’esperienza in Inghilterra, Kompany è stato l’allenatore dell’Anderlecht.

Il nuovo allenatore dei bavaresi ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Non vedo l’ora di affrontare la sfida dell’FC Bayern. È un grande onore poter lavorare per questo club: l’FC Bayern è un’istituzione nel calcio internazionale. Come allenatore, devi difendere quello che sei come personalità: amo avere la palla, essere creativo e dobbiamo anche essere aggressivi in ​​campo e coraggiosi. Ora non vedo l’ora di dedicarmi alle cose basilari: lavorare con i giocatori, formare una squadra. Quando le fondamenta saranno gettate, il successo arriverà”.

Kompany al Bayern Monaco, il comunicato ufficiale

Il club bavarese ha annunciato l’arrivo del nuovo allenatore con il seguente comunicato: “L’FC Bayern ha ingaggiato Vincent Kompany come nuovo allenatore. Il 38enne belga ha firmato con i campioni del record tedesco fino al 30 giugno 2027. Recentemente ha lavorato per il club della Premier League inglese FC Burnley“.