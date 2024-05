Due gol per entrare ancora una volta nella storia: nell’ultima gara di campionato, Cristiano Ronaldo raggiunge 35 reti in Saudi Pro League e stabilisce l’ennesimo record personale della sua carriera. Nessuno, prima dell’attaccante portoghese, era andato così tante volte a segno in una singola stagione nella massima competizione saudita. A 39 anni CR7 non ha intenzione di fermarsi e così, nonostante la mancata vittoria del campionato con l’Al-Nassr, l’ex Real Madrid può consolarsi con un nuovo primato. Al termine della partita, il campione portoghese ha festeggiato con un messaggio auto-celebrativo sui social: “Non seguo i record, i record seguono me“, ha scritto.

I due gol segnati contro l’Al-Ittihad hanno regalato a Ronaldo l’ultima gioia personale di questo campionato, ma forse non dell’intera stagione. L’Al Nassr è staccato di 14 punti in classifica dal primo posto, occupato dall’Al Hilal di Milinkovic Savic, ma può ancora lottare per un titolo, la King Cup – la coppa nazionale – la cui finale è in programma venerdì 31 maggio. Da quando si è trasferito in Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo ha messo a segno 58 gol e 15 assist in sole 63 presenze: l’obiettivo di mille marcature in carriera, ora, è sempre più vicino.