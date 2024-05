Uno schermo nero, niente di più. Senza alcuna didascalia: l’immagine parla da sola. Manuel Locatelli è stato escluso dai trenta convocati della nazionale italiana scelti da ct Luciano Spalletti per la missione Euro2024 in Germania. Il nome del centrocampista bianconero non compare nella lista; al contrario, la presenza di Nicolò Fagioli ha fatto scalpore, dato lo scarsissimo minutaggio in questa stagione per una squalifica di sette mesi a causa delle scommesse illegali.

Locatelli ha voluto esprimere tutto il proprio disappunto e la frustrazione con una storia Instagram totalmente nera. Una foto che vale più di qualsiasi dichiarazione: la delusione è tanta, il centrocampista avrebbe voluto partecipare alla spedizione europea, la stessa che tre anni fa vinse a Wembley con Roberto Mancini.

Manuel Locatelli’s Instagram story ????

He has no words after not being called up to the Italy squad for the Euros. pic.twitter.com/mqxMHC4aYP

