“AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019″. La notizia era nell’aria da diverse settimane, ora è arrivata l’ufficialità: Stefano Pioli non siederà più sulla panchina del club rossonero a partire dalla prossima stagione.

We just want to say Grazie, Stefano ❤???? pic.twitter.com/4H3Qn6aHq9 — AC Milan (@acmilan) May 24, 2024

Dopo quasi cinque anni, dunque, Pioli lascia il club con cui ha vinto lo scudetto nella stagione 2021-2022. Quella contro la Salernitana sarà la 240esima e ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina del club: per i rossoneri si chiude un ciclo.

Il comunicato ufficiale

Il club rossonero ha ufficializzato la separazione con il seguente comunicato. “Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club. Stefano Pioli ringrazia il Milan per l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato”.