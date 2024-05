Oramai è noto a tutti: Jannik Sinner parteciperà alla prossima edizione del Roland Garros, in programma da domenica 26 maggio. E il primo avversario dell’azzurro sarà lo statunitense Christopher Eubanks, numero 43 della classifica mondiale. Non è la prima volta che i due si trovano faccia a faccia: Eubanks ha già incrociato Sinner agli US Open 2022 incassando una sconfitta e il loro rapporto è molto buono. E lo testimoniano anche le parole dell’americano nei confronti dell’altoatesino.

“Prima di tutto Jannik è uno dei ragazzi più apprezzati nello spogliatoio”, ha detto Eubanks durante gli ultimi Australia Open vinti dall’azzurro. “Penso che tutti i giocatori provino un senso di orgoglio e felicità nel vedere il suo successo. È un giocatore che va d’accordo con tutti“. Una fotografia perfetta quella descritta dallo statunitense che fa capire quanto il numero 2 al mondo è amato anche al di fuori del campo, non solo dai colleghi, ma anche dagli addetti ai lavori. “Parla con tutti che siano gli addetti allo spogliatoio o gli altri giocatori e tutti gli augurano buona fortuna“.

Non solo. Sinner e la sua scalata possono davvero essere l’esempio per molti altri giovani. “Vederlo raggiungere la cima della montagna è molto bello – continua Eubanks – penso che negli spogliatoi lui dimostri a tutti di voler continuare a lavorare duro. Il messaggio è: continua a impegnarti e non abbatterti quando le cose non vanno per il verso giusto, possono succedere cose belle“.

L’azzurro è arrivato a Parigi il 21 maggio scorso e il giorno dopo ha svolto il primo allenamento sulla terra rossa. Dopo il forfait agli Internazionali di Roma – a causa di un infortunio all’anca – il numero due non sprecherà la grande occasione, di conquistare la vetta della classifica mondiale, agli Open di Francia. Il match contro Eubanks sarà in programma domenica 26 maggio alle ore 12.