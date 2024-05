Quattro cartellini gialli che possono rovinare una carriera. È il caso di Lucas Paquetá, giocatore del West Ham: il brasiliano ha ricevuto quattro ammonizioni dal novembre 2022 all’agosto 2023 che, secondo l’FA (Football Association), sarebbero state prese intenzionalmente con lo scopo di condizionare l’esito del match e influenzando, di conseguenza, il mercato legato alle scommesse (così da favorire una o più persone). Un’accusa pesantissima che porrebbe la parola fine alla sua carriera da calciatore. Al contempo, l’ex Milan ha negato qualsiasi tipo di accusa, come accaduto nel 2023, in cui emersero i primi rumors di questo genere.

L’accusa della FA

“Si ritiene che Paquetá abbia cercato direttamente di influenzare i match citati cercando intenzionalmente di ricevere un cartellino giallo dall’arbitro con lo scopo, in violazione delle regole, di influenzare il mercato delle scommesse in modo che una o più persone ne traessero beneficio”. Queste le motivazioni della FA che hanno portato al deferimento del giocatore e che si aggiungono a due accuse per mancata collaborazione. In caso di colpevolezza, il brasiliano rischierà di saltare il resto della carriera.

Paquetá risponde sui social: “Combatterò per ripulire il mio nome”

“Sono estremamente sorpreso e deluso che la FA abbia deciso di deferirmi. Per nove mesi ho collaborato con ogni passo della loro indagine e ho fornito tutte le informazioni di cui ero a conoscenza. Nego le accuse nella loro interezza e combatterò fino all’ultimo per ripulire il mio nome”. Questo lo sfogo dell’ex Milan sui propri profili Instagram. Il West Ham non ha fatto mancare il suo supporto. “Lucas nega categoricamente le violazioni e continuerà a difendere la sua posizione. E il club continuerà a stare dalla parte del giocatore durante tutto questo processo“. Ora, il centrocampista brasiliano ha tempo fino al 3 giugno per consegnare alla federazione una risposta formale. In seguito, toccherà a una commissione indipendente decidere il destino del giocatore. Nel frattempo, Paquetá può continuare a giocare data l’assenza di una data certa della sentenza.