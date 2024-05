Il maltempo colpisce anche il mondo del calcio. A causa delle forti piogge e delle inondazioni che stanno colpendo il nord Italia, la sfida di Serie C tra Vicenza e Padova – valida per il secondo turno nazionale dei playoff – è stata rinviata a domani, mercoledì 22 maggio, sempre alle ore 20.30. In caso di ulteriore spostamento della gara a giovedì 23 maggio, il ritorno di tutti i playoff slitterebbero a domenica 26. Lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza dista pochi metri proprio dal fiume Bacchiglione che nelle ultime ore è cresciuto di più di due metri oltre il livello.

L’ad del Padova: “Lo stadio Menti si trova in una zona a rischio”

Intervenuta ai microfoni di trivenetogoal.it, l’amministratrice delegata del Padova Alessandra Bianchi ha espresso il suo punto di vista: “La decisione di rinviare la partita è stata presa per le condizioni dei fiumi e della gestione dell’ordine pubblico. Lo stadio Menti si trova in una zona a rischio, per cui gli organi preposti hanno preso questa decisione che passa sopra ai due club. Domani mattina alle 8.30 c’è una nuova riunione, da parte nostra abbiamo dato la disponibilità a giocare domani. La decisione ufficiale dev’essere della Lega e dev’essere la Lega a comunicarla”.