Un trofeo per due. Motivazioni diverse, stesso obiettivo: una finale da vincere. Atalanta–Juventus si giocano la 77esima edizione della Coppa Italia, in programma oggi alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. I bianconeri per un successo che manca da tre anni, i nerazzurri per scrivere un altro pezzo della loro storia. Il bivio è netto: sarà l’ultimo trofeo di Massimiliano Allegri con la Juventus oppure il primo in carriera di Gianpiero Gasperini.

Come arrivano le due squadre

La Dea si gioca tutto in dieci giorni: prima la Coppa Italia, poi sarà tempo di pensare alla finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, un altro primo grande appuntamento con la storia. L’Atalanta arriva a Roma nel momento migliore della stagione, nonostante l’assenza di Gianluca Scamacca (squalificato), Holm e Kolasinac. Quinto posto e qualificazione alla prossima Champions League a un passo, due finali e cinque vittorie consecutive tra campionato e coppa. Cosa c’è di meglio? E, intanto, De Ketelaere continua a stupire.

Dall’altra parte, la Juventus si prepara all’evento più importante della stagione con Yildiz in recupero dopo il forte trauma accusato alla spalla destra e Danilo rientrato in gruppo. A differenza dell’Atalanta, i bianconeri hanno vissuto una seconda parte di campionato al di sotto delle aspettative, dopo aver stupito per diversi mesi. 21 punti e una media da retrocessione nel girone di ritorno: gli attaccanti non segnano e la difesa si sgretola. Il futuro? Allegri ne parlerà solo al termine della stagione. Rabiot, intanto, ha lasciato i tifosi juventini con il fiato sospeso per le sue dichiarazioni. A Roma, dunque, l’occasione di chiudere (forse) il cerchio dell’Allegri-bis con un trofeo.

L’albo doro della Coppa Italia e il precedente

La Juventus è in testa a tutti (14 finali vinte) e il divario con la seconda è impressionante: inoltre, i bianconeri sono gli unici ad avere raggiunto almeno la doppia cifra di trofei vinti in questa competizione. Nell’ultimo decennio, l’egemonia juventina è stata interrotta da Napoli (2013-2014 e 2019-2020), Lazio (2018-2019) e Inter (2021-2022 e 2022-2023).

Nel mezzo, la finale proprio tra Atalanta e Juventus nel 2021 giocata in un surreale clima al Mapei Stadium di Reggio Emilia: si trattò della prima grande competizione italiana a porte (relativamente aperte) dopo la pandemia da Covid-19. In quell’occasione, la squadra allenata – all’epoca – da Andrea Pirlo si impose con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Per Gasperini, l’occasione di una rivincita che oggi significherebbe molto di più.

Dove vedere in diretta tv e streaming Atalanta-Juventus, la finale di Coppa Italia

La finale di Coppa Italia 2023-24 Atalanta-Juventus, in programma mercoledì 15 maggio 2024 dalle ore 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà visibile in diretta TV su Canale 5 e in live-streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset. E per i più fortunati, sarà possibile godersi l’atto finale della competizione su una comoda poltrona del cinema The Space di Roma.