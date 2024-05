C’è chi compra un biglietto per lo stadio e chi, invece, per una prima fila al cinema. Il titolo del film? “Finale di Coppa Italia, Atalanta–Juventus“. Grazie alla partnership tra DCA (Digital Cinema Advertising) e Lega Serie A, l’atto finale dello Stadio Olimpico sarà trasmesso e aperto al pubblico al The Space Cinema Moderno Roma.

Atalanta-Juventus si giocherà in campo…e al cinema

Una finale come non l’avete mai vista…in tutti i sensi. Mercoledì 15 maggio, la sfida tra il club bergamasco e i bianconeri sarà trasmessa sul grande schermo per regalare ai tifosi un’atmosfera che possa essere più simile possibile a quella vissuta in uno stadio. L’obiettivo dell’iniziativa sarà quello di offrire al pubblico nuove e inaspettate opportunità. Allegri contro Gasperini al cinema: qualche mese fa, forse, non ci avremmo mai creduto.