Tra partite sospese e ritiri inattesi, agli Internazionali di Roma è in corso il secondo turno dell’Atp Masters 1000 e del Wta 1000. Impegnati ben 12 italiani. Dopo i ritiri di Sinner e di Berrettini – che come da lui annunciato “Non si sente pronto” – le speranze azzurre si affidano alle sorprese. Di seguito i risultati e il programma completo.

Gli italiani in campo

Singolare maschile – Venerdì 10 maggio

Musetti-Térence Atmane | Il toscano si è ritirato

Darderi-Navone | Vittoria dell’italo-argentino con un netto 6-3, 6-2

Cobolli-Korda | Sconfitta al terzo set per l’azzurro: 7-6, 4-6, 6-4

Griekspoor-Passaro | In campo alle 18

Fritz-Fognini | In campo alle 18

Cerundolo-Gigante | In campo dopo le 18

Singolare maschile – Sabato 11 maggio

Arnaldi – Jarry

Nardi – Rune

Napolitano – Shang

Singolare femminile – Venerdì 10 maggio

Cocciaretto-Garcia | L’azzurra sconfitta in due set: 6-2, 7-6

Svitolina-Errani | Netta vittoria dell’ucraina: 6-0, 6-2

Sherif-Paolini | In campo alle 20.30

Dove e quando seguire gli Internazionali di Roma

Gli Internazionali di Tennis verranno trasmessi – e coperti interamente – sui canali Sky Sport Tennis, oltre a Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, in streaming su SkyGo e NowTV. Inoltre, dopo averne acquisito i diritti, anche RAI 2 trasmetterà in chiaro alcune partite nelle diverse fasce orarie.