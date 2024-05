Real Madrid – Bayern Monaco, semifinale di Champions League, minuti finali. I Blancos hanno appena pareggiato al minuto 88 con la rete di Joselu. Le telecamere dell’emittente spagnola “El Chiringuito TV” fermano un uomo che ha deciso di lasciare stranamente in anticipo il Bernabeu. Un tifoso insoddisfatto? No, non è possibile. I Merengues si stanno giocando il tutto per tutto per l’approdo in finale. È lì fuori per compiere il suo speciale rito scaramantico. “Sto parlando con mia moglie, come feci due anni fa prima della rimonta contro il Manchester City – ha spiegato -. Sono scaramantico! Sono convinto, ora ne segniamo un altro!“. E subito dopo il boato. Gol di Joselu che firma la doppietta a recupero inoltrato. L’uomo esulta insieme a tutti gli altri tifosi presenti fuori dallo stadio e poi urla in diretta: “Il Real dovrebbe darmi un biglietto per la finale“.

???? Va a ser lo MÁS VIRAL. ???? Este hombre dejó de ver el MADRID-CITY justo ANTES de la REMONTADA… ???? ¡Y le vuelve a pasar lo MISMO contra el BAYERN delante de nuestra cámara! pic.twitter.com/255yuU7bOK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2024

Sì, lo stesso rito lo ha aveva fatto due anni fa. Edizione della Champions League 2021/2022: semifinale di ritorno tra Real Madrid e Manchester City. Gli inglesi sono avanti 1 a 0 al Bernabeu. Un risultato che, sommato al 4 a 3 per la squadra di Guardiola dell’andata, vedeva gli inglesi avanti di 2 gol. L’uomo quindi esce dallo stadio, tra le mani il suo smartphone e chiamata con la moglie dall’altra parte della cornetta. Risultato? Il Real riesce a segnare due gol al 90′ e 91′ minuto con Rodrygo, pareggiando i conti. E poi l’impresa viene completata grazie al rigore realizzato da Benzema al 95′. Una rete che portò i Blancos in finale (2022), contro il Liverpool, poi vinta 1 a 0 grazie a Vinicius.