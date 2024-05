“Ma è del mestiere questo?”. Quante volte durante una Domenica bestiale ci siamo posti questa domanda, magari di fronte a un liscio di un bomber, a qualche papera di un portiere, a qualche fuorigioco segnalato dal guardalinee di parte in I categoria mentre l’azione è dall’altra parte del campo. Tante, di certo. Ma poi c’è chi fa carriera e va a far danni tra i professionisti. E allora è giusto tarpargli le ali, togliendogli pure i beni di prima necessità se sbagliano e per evitare conseguenze: colpendone uno per educarne cinquanta.

PIECEIGHT

Tutto il mondo è paese e internet veloce è un miraggio pure nella contea della Grande Manchester. Sì, perché il Bury impegnato nella finale play off della Nort West Counties League contro il Wythenshawe Town ha allestito nel proprio stadio un maxischermo per consentire ai tifosi di assistere alla gara. Maxischermo che ha ripreso per la maggior parte del tempo l’iconica rotellina che girava, a dire che la connessione non era buona, impedendo la visione della partita. Legittimamente incavolati i tifosi, che hanno lanciato fischi e intonato cori per protestare contro la situazione, alcuni di loro alludendo a un non meglio precisato “Piece – eight”. E il Bury ha pure perso ai rigori.

YELLOW SUBMARINE

Certe volte conviene andare per esclusione nelle Domeniche Bestiali che mica si hanno i mezzi della Serie A o della Serie C(SI)? E allora si deve andare per esclusione in II Categoria Campania, con la multa da 250 euro al Santa Tecla perché “Propri sostenitori per tutta la durata della gara minacciavano l’AA2 nonché la attingevano con sputi ed un liquido di colore giallo”. E allora cominciamo: sarà birra? Vino bianco? Limonata? Cedrata? Liquore Strega? Grappa? Olio? Antigelo per auto? Aiutateci anche voi da casa!

…E NEANCHE DA BERE

Quando tanto e quando niente. Sì, dopo aver appena affrontato una situazione in cui i liquidi, di qualunque natura essi siano, vengono sprecati come sempre accade nelle Domeniche bestiali, ci troviamo di fronte a un caso opposto, con la “punizione” per l’arbitro ostile consistente nel rifiuti di abbeverarlo. Accade in Eccellenza Ligure, con la multa di 100 euro per la Forza e Coraggio “Per essersi la società rifiutata, a seguito di precisa richiesta del ddg, di fornire acqua alla terna nell’intervallo, lamentando di aver subìto torti arbitrali durante il girone di andata”.

COLPIRNE UNO PER EDUCARNE 50

Il caso di sopra è un evidente tentativo di mettere in pratica questo tipo di logica simil taglionesca. E tuttavia come sempre nelle Domeniche Bestiali c’è chi alza ancora di più il tiro, come gli ultras croati dello Zrijniski Mostar, che si sono voluti vendicare del furto di 9 striscioni ad opera dei rivali del Velez Mostar. Ebbene, dopo la gara Velez-Posusje gli ultras del Mostar hanno attaccato i rivali, rubandogli tutti gli striscioni che avevano, circa una cinquantina. Bottino poi esposto con tanto di musica rock di sottofondo.