E se vi dicessimo che il primo contratto firmato da Messi con il Barcellona è stato scritto su un tovagliolo? Oggi, quel piccolo pezzo di carta costa 300mila sterline e il valore potrebbe aumentare. Il motivo? Il tovagliolo verrà messo all’asta a Londra da mercoledì 8 maggio, fino al 17 dello stesso mese. All’epoca, il calciatore argentino aveva solo 13 anni.

Il retroscena

Ventiquattro anni fa, Carles Rexach – segretario tecnico del club blaugrana in quel periodo – ebbe infatti la brillante idea di far firmare un giovanissimo e ancora sconosciuto Lionel Andrés Messi Cuccittini…su un foglio di carta. Nessuno, e nemmeno Rexach ovviamente, avrebbe mai pensato di essere davanti a uno degli aneddoti più particolari del calcio. Ri-scrivere la storia, dunque, non solo in campo. Anche su un tovagliolo.

Il contratto sul tovagliolo

“A Barcellona, ​​il 14 dicembre 2000 e alla presenza dei signori Minguella e Horacio, Carles Rexach , segretario tecnico del FC Barcelona, ​​si impegna sotto la sua responsabilità e nonostante alcuni pareri contrari, a ingaggiare il giocatore Lionel Messi a lungo come quando rimaniamo entro le quantità concordate”. E se per sbaglio quel piccolo tovagliolo fosse stato buttato nella spazzatura? Impensabile immaginarsi un Barcellona senza Messi: ancora più assurdo, credere di spendere così tanti soldi per un pezzo di carta.