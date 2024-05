In casa Bari non si placa il clima di tensione creato attorno alla società negli ultimi mesi. Dopo l’aggressione al direttore sportivo Ciro Polito nell’autogrill di Occhiobello al ritorno dalla trasferta di Cittadella, ora scoppia il caso Luigi De Laurentiis: il presidente del club – figlio di Aurelio – è stato messo sotto scorta dalle forze dell’ordine. Una misura cominciata lo scorso 30 aprile, il giorno prima della gara interna contro il Parma. Con il rischio di una retrocessione che potrebbe arrivare nell’ultima giornata del campionato di Serie B davanti ai propri tifosi, le contestazioni in casa Bari continuano e sono alimentate da una spaccatura totale tra la città e la società.

Prima polito, ora De Laurentiis: la situazione

Un’escalation che non accenna a fermarsi. Solo due giorni dopo l’aggressione di alcuni tifosi al ds Polito, ora emerge che già da una settimana il presidente Luigi De Laurentiis è stato messo sotto scorta dalle forze d’ordine: una situazione che mette in evidenza – ancora di più – i problemi in casa biancorossa. Inoltre, per il timore di disordine in caso di risultato negativo contro il Brescia – nell’ultima gara di campionato in programma venerdì sera allo stadio San Nicola – per garantire una maggiore sicurezza pubblica, è previsto un imponente servizio d’ordine. L’allerta è massima.

Serie C diretta o playout? Lo scenario

A distanza di un solo anno dalla clamorosa promozione in Serie A sfumata negli ultimi secondi nella sfida playoff contro il Cagliari, il mondo biancorosso si è completamente ribaltato. La retrocessione in Lega Pro è una possibilità concreta: venerdì 10 maggio, infatti, potrebbe diventare realtà. E anche in caso di vittoria contro il Brescia (e di sconfitta dello Spezia) l’incubo non sarebbe finito: i biancorossi per salvarsi dovranno obbligatoriamente passare dai playout. Oltre a questo possibile primo scenario, il Bari si giocherà la salvezza passando dai playout se:

– vince contro il Brescia

– pareggia contro il Brescia e l’Ascoli perde

– pareggia contro il Brescia e l’Ascoli pareggia

Al contrario, sarà retrocessione diretta in Serie C se:

– perde contro il Brescia

– pareggia contro il Brescia ma l’Ascoli vince