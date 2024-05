“Perché non cambiate atteggiamento? Di fronte a una disciplina dettagliata, che cosa avete fatto, presentate una norma di legge-delega con lo stesso stratagemma usato contro il salario minimo: non per buttare la palla in tribuna, ma per bucare il pallone”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, presentando la proposta di legge sul conflitto d’interessi, rivolto ai partiti che sostengono il governo. “Ci sono parlamentari lobbisti, senatori che prendono soldi da Paesi stranieri, ministri che lavoravano nel settore delle armi e sono diventati ministri col sorriso”. Conte ha citato anche il caso Liguria, che ha portato agli arresti, tra gli altri, del presidente della Regione, Giovanni Toti.