Alcune centinaia di giovani manifestanti per la Palestina hanno occupato i binari dal primo al sesto della Stazione Centrale di Bologna. Sventolavano bandiere palestinesi e gridavano “Fino alla fine” e “Palestina libera”. Per motivi di sicurezza dalle 19:20 è stata sospesa la circolazione sulla linea tradizionale, in superficie. La linea Alta Velocità, che scorre dalla stazione sotterranea, invece, non ha subito interruzioni. Sono intervenute le forze dell’ordine e poco prima delle 21 Trenitalia ha fatto sapere che il traffico stava gradualmente riprendendo. In ritardo molti treni: cinque dell’Alta Velocità hanno rallentamenti compresi fra 20 e 95 minuti, cinque Intercity fino a 30 minuti, 30 Regionali fra 20 e 95 minuti, 11 regionali sono stati cancellati e tre limitati.

