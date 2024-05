Sorpresa a fine corsa in F1. In tarda serata americana, nella notte italiana, il collegio dei commissari sportivi ha deciso di penalizzare Carlos Sainz per il contatto avvenuto con Oscar Piastri durante il Gran Premio di Miami, vinto da Lando Norris. La penalità ammonta a 5 secondi sul tempo di gara, a cui è stato aggiunto un punto sulla licenza: così il pilota della Ferrari è stato retrocesso dal quarto al quinto posto nell’ordine di arrivo.

Quello fra Sainz e Piastri è stato uno dei duelli più accesi del Gran Premio, fino alla collisione. Infatti sul rettilineo che porta alla curva 17 Sainz ha attaccato Piastri utilizzando il DRS, ma in fase di frenata è finito leggermente lungo facendo scivolare il posteriore della sua vettura e colpendo l’ala anteriore della McLaren numero 81. Per questo, Piastri è stato costretto a rientrare ai box. Da questo episodio è scattata la sanzione di 5 secondi che ha fatto scivolare Sainz dalla quarta alla quinta posizione a vantaggio della Red Bull di Sergio Perez.

Questo il rapporto dei commissari di gara: “Nel tentativo di sorpasso, la vettura 55 (Sainz) ha ritardato la frenata mancando il punto di corda della curva 17 e perdendo il controllo del posteriore, causa quest’ultima della collisione. Sebbene la vettura numero 81 (Piastri) fosse impegnata a difendere la posizione, ha comunque concesso spazio sufficiente alla vettura 55. Date le circostanze, riteniamo che la responsabilità della collisione sia principalmente della monoposto 55″. Il pilota della Ferrari ha perso così anche due punti in classifica generale, scendendo a 83 al pari di Norris.